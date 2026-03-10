Margherita Agnelli assolta dall' accusa di diffamazione verso il suo ex avvocato | non è reato avere sostenuto che avesse lavorato per i suoi figli Elkann

Il giudice Raffaele Deflorio del tribunale di Rimini ha disposto l'archiviazione della querela presentata dall’avvocato Luigi Emanuele Gamna contro il giornalista Luigi Moncalvo e Margherita Agnelli. La querela riguardava un’affermazione di Agnelli, secondo cui l’avvocato aveva lavorato per i suoi figli Elkann. La decisione è stata comunicata ieri, lunedì 9 marzo 2026.

La frase incriminata era comparsa in un libro scritto col giornalista Gigi Moncalvo in cui parlava della vicenda dell'eredità di suo padre, l'Avvocato (con la A maiuscola) Ieri, lunedì 9 marzo 2026, il giudice Raffaele Deflorio del tribunale di Rimini ha disposto l'archiviazione della querela presentata dall'avvocato Luigi Emanuele Gamna contro il giornalista Luigi Moncalvo e Margherita Agnelli, figlia dell'Avvocato (quello con la A maiuscola) e madre dei fratelli Elkann. È stata respinta l'opposizione, presentata dai legali di Gamna, alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura del capoluogo... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

