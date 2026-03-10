Margherita Agnelli assolta dall' accusa di diffamazione verso il suo ex avvocato | non è reato avere sostenuto che avesse lavorato per i suoi figli Elkann

Il giudice Raffaele Deflorio del tribunale di Rimini ha disposto l'archiviazione della querela presentata dall’avvocato Luigi Emanuele Gamna contro il giornalista Luigi Moncalvo e Margherita Agnelli. La querela riguardava un’affermazione di Agnelli, secondo cui l’avvocato aveva lavorato per i suoi figli Elkann. La decisione è stata comunicata ieri, lunedì 9 marzo 2026.

La frase incriminata era comparsa in un libro scritto col giornalista Gigi Moncalvo in cui parlava della vicenda dell'eredità di suo padre, l'Avvocato (con la A maiuscola) Ieri, lunedì 9 marzo 2026, il giudice Raffaele Deflorio del tribunale di Rimini ha disposto l'archiviazione della querela presentata dall'avvocato Luigi Emanuele Gamna contro il giornalista Luigi Moncalvo e Margherita Agnelli, figlia dell'Avvocato (quello con la A maiuscola) e madre dei fratelli Elkann. È stata respinta l'opposizione, presentata dai legali di Gamna, alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura del capoluogo... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Articoli correlati

Eredità Agnelli, il gip forza l’accusa: John Elkann verso il processoIl giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di archiviazione della procura e ha disposto la cosiddetta...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Margherita Agnelli

Discussioni sull' argomento Margherita Agnelli assolta dall'accusa di diffamazione contro il suo ex avvocato Luigi Emanuele Gamna; Gina Lollobrigida, l'eredità da 10 milioni (svaniti nel nulla) della Bersagliera: il nodo della villa sull'Appia Antica.

Margherita Agnelli assolta dall'accusa di diffamazione verso il suo ex avvocato: non è reato avere sostenuto che avesse lavorato per i suoi figli ElkannLa frase incriminata era comparsa in un libro scritto col giornalista Gigi Moncalvo in cui parlava della vicenda dell'eredità di suo padre, l'Avvocato (con la A maiuscola) ... torinotoday.it

Eredità Agnelli, archiviata a Rimini la querela contro MargheritaSecondo il gip, i passaggi contestati dal querelante rientrano nell'esercizio del diritto di critica e non contengono espressioni gratuitamente offensive, ... chiamamicitta.it

«Agnelli Coltelli», archiviata la querela per diffamazione dell'ex avvocato di Margherita contro il giornalista Luigi Moncalvo autore del libro x.com

Cronaca. Caso "Agnelli coltelli": il Tribunale di Rimini archivia la querela contro Margherita Agnelli e Luigi Moncalvo facebook