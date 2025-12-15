Il giudice di Torino ha deciso di procedere con l’imputazione coatta di John Elkann, respingendo la richiesta di archiviazione della procura. La controversia riguarda la residenza fiscale di Marella Caracciolo, moglie di Gianni Agnelli, e le eventuali evasioni fiscali legate all’eredità familiare. La vicenda apre un nuovo capitolo nel complesso intricato patrimonio Agnelli, con implicazioni legali e finanziarie di grande rilievo.

© Ilfoglio.it - Eredità Agnelli, il gip forza l’accusa: John Elkann verso il processo

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di archiviazione della procura e ha disposto la cosiddetta “imputazione coatta” per John Elkann in relazione a due capi d’accusa nell’ambito di un procedimento penale che ruota attorno alla residenza fiscale della nonna, Marella Caracciolo, moglie di Gianni Agnelli e figura centrale dell’asse ereditario familiare: secondo la procura di Torino, la residenza in Svizzera di Caracciolo sarebbe stata simulata per evadere il fisco italiano sui beni ereditari. La procura aveva chiesto l’archiviazione per quei reati, ma il gip ha ritenuto invece che debbano essere formulate accuse più precise. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Leggi anche: Eredità Agnelli, il gip forza l’accusa: John Elkann verso il processo

Leggi anche: Eredità Agnelli, John Elkann a rischio processo: il gip dice no alla procura

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Eredità Agnelli il gip forza l’accusa | John Elkann verso il processo.

Eredità Agnelli, il gip forza l'accusa: John Elkann verso il processo - Respinta l’archiviazione chiesta dalla procura sul caso della residenza fiscale di Marella Caracciolo. ilfoglio.it