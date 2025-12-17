Scopri le date del nuovo tour di Marco Masini nel 2026, un anno ricco di emozioni e momenti unici. Il cantautore toscano torna sul palco con un calendario che promette spettacoli memorabili, tra concerti esclusivi e appuntamenti imperdibili nei principali palasport italiani. Un’occasione speciale per vivere da vicino la sua musica e condividere emozioni autentiche con il pubblico.

Marco Masini, tutte le date del suo nuovo tour

Il 2026 per MARCO MASINI si preannuncia intenso e all’insegna di appuntamenti speciali da condividere insieme al suo pubblico con 5 DATE EVENTO NEI PALASPORT. il 3 novembre all’Unipol Forum di MILANO, il 4 novembre al Nelson Mandela Forum di FIRENZE, il 7 novembre al Kioene Arena di PADOVA, il 13 novembre al Palazzo dello Sport di ROMA e il 14 novembre al Pala Partenope di NAPOLI. La notizia arriva subito dopo la conclusione del tour “CI VORREBBE ANCORA IL MARE”, che tra luglio e dicembre di quest’anno ha portato l’artista sui palchi di tutta Italia. Il grande successo di questi concerti ha suggellato le celebrazioni di tre importanti anniversari dell’amato cantautore: i 35 anni di carriera, i 35 anni dall’album di debutto “Marco Masini” e i 30 anni dall’uscita di “Il Cielo della Vergine”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

