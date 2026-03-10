Manerba | escursione guidata alla Rocca

A Manerba del Garda si terrà un'escursione guidata alla Rocca, una delle attrazioni più visitate della zona. La passeggiata porterà i partecipanti a scoprire i dettagli storici e le caratteristiche della fortezza, situata in posizione strategica sulla sommità della collina. L’evento è aperto a tutti e si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza.

Manerba del Garda, rinomata località turistica apprezzata sia in Italia che all'estero, si trova al centro della "Valtenesi", una zona collinare e pittoresca famosa per le sue vigne e i suoi uliveti. Durante l' escursione guidata, esploreremo insieme uno degli angoli più suggestivi e ricchi di mistero della Lombardia: la celebre Rocca di Manerba, uno sperone roccioso proteso sulla sponda sud-occidentale del lago, da cui si gode una vista superba sul paesaggio circostante.Partiremo dalla frazione di Montinelle, nei pressi della chiesa medievale dedicata a san Bernardo, percorrendo viuzze silenziose, testimoni di secoli di vita contadina e rurale.

