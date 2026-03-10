L’Italia sta per affrontare una nuova ondata di maltempo con temperature più basse e temporali in diverse regioni. Dopo un periodo di clima più mite, le previsioni indicano un ritorno di condizioni meteorologiche instabili. Giuliacci ha annunciato che questa fase di freddo e pioggia interesserà vari territori nel prossimo periodo.

L'illusione di una primavera anticipata è destinata a svanire rapidamente. Dopo un periodo dominato dal tepore, l'Italia si appresta a vivere una fase di marcata instabilità meteorologica. Secondo l'analisi del colonnello Mario Giuliacci, direttore operativo di meteogiuliacci.it, il bel tempo garantito dall'anticiclone africano ha ormai ceduto il passo a un flusso atlantico molto attivo. Il meteorologo ha delineato uno scenario caratterizzato da un vero e proprio "via vai di perturbazioni" che interesserà la Penisola per almeno dieci giorni, protraendosi fino alla seconda metà di marzo. Il cambiamento porterà piogge e rovesci, talvolta intensi, colpendo in modo particolare le regioni centro-settentrionali.

© Thesocialpost.it - Maltempo Italia: “Freddo e temporali, ecco dove”. Giuliacci non dà scampo

Maltempo Italia, Giuliacci avverte: nuova allerta su queste regioni. Freddo polare!Dopo alcuni segnali di clima più mite, le condizioni meteorologiche sull’Italia tornano a peggiorare.

