L' audio inedito di Borsellino che inchioda politica e giustizia | La mafia è il costo della sfiducia nelle istituzioni
Un audio inedito di Borsellino rivela le sue parole sulla mafia e la fiducia nelle istituzioni. In un contesto in cui si diffondono false interviste attribuite a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, è importante analizzare i loro veri pensieri e il ruolo delle istituzioni nella lotta antimafia. Questo intervento offre uno sguardo autentico sul pensiero del giudice, contribuendo a chiarire la memoria e il valore della loro testimonianza.
Nell'epoca delle false interviste attribuite a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per strumentalizzarne il pensiero e speculare politicamente su temi altamente divisivi come la separazione delle carriere fra pm e giudici, che hanno "sporcato" la memoria di due vittime simbolo della lotta alla.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Cinquanta euro per ogni voto: ecco l’audio che inchioda l’assessore Pd di Portici con la denuncia della Lega
Leggi anche: Enzo Iacchetti, il post su Giovanni Falcone: "La mafia si è insediata nelle istituzioni"
Naufragio del 12 aprile 2023: l’audio inedito e le incongruenze nel racconto sulla morte di Calvia - La morte di Davide Calvia nel naufragio all’Asinara del 12 aprile 2023 resta un caso di cronaca controverso. solovela.net
Morte di Davide Calvia nel naufragio all’Asinara, un audio inedito nelle mani dei familiari – che cosa sappiamo Un vocale che potrebbe dare una svolta all’inchiesta. Sulla barca insieme al 38enne c’era il cugino Giovannino Pinna che si salvò - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.