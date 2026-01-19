L' audio inedito di Borsellino che inchioda politica e giustizia | La mafia è il costo della sfiducia nelle istituzioni

Da palermotoday.it 19 gen 2026

Un audio inedito di Borsellino rivela le sue parole sulla mafia e la fiducia nelle istituzioni. In un contesto in cui si diffondono false interviste attribuite a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, è importante analizzare i loro veri pensieri e il ruolo delle istituzioni nella lotta antimafia. Questo intervento offre uno sguardo autentico sul pensiero del giudice, contribuendo a chiarire la memoria e il valore della loro testimonianza.

Nell'epoca delle false interviste attribuite a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per strumentalizzarne il pensiero e speculare politicamente su temi altamente divisivi come la separazione delle carriere fra pm e giudici, che hanno "sporcato" la memoria di due vittime simbolo della lotta alla.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

