Atletico Ascoli al lavoro Si prepara la sfida contro L’Aquila

Sono ripresi gli allenamenti in casa Atletico Ascoli dopo qualche giorno di riposo per le festività natalizie. Domenica si tornerà a fare sul serio con la durissima trasferta sul campo de L'Aquila quarto in classifica e staccato di sei punti dai bianconeri del patron Graziano Giordani. Una gara decisamente complicata che arriverà dopo l'exploit con la vittoria conquistata allo Stadio 'Bonolis' di Teramo contro la seconda forza del campionato che era ancora imbattuta. Un vero finale con il botto per la compagine di mister Simone Seccardini che è ora ad un solo punto dal quinto posto che permetterebbe di disputare i playoff: obiettivo dichiarato della società.

