Lumezzane | Wild Berries concerto-tributo ai Cranberries

Venerdì 13 marzo alle 21:30 il Gallery Pub di Lumezzane ospiterà un concerto-tributo ai Cranberries. La band Wild Berries, formata da quattro musicisti, si esibirà in una serata dedicata al rock degli anni ’90, con un repertorio che ripropone le canzoni più famose del gruppo irlandese e l’interpretazione della voce di Dolores O’Riordan. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà nel locale di via Roma.

Venerdì 13 marzo alle ore 21:30 il Gallery Pub di Lumezzane ospiterà una serata speciale all'insegna del rock anni '90 con i Wild Berries, band composta da quattro fantastici musicisti che celebrano la magia dei Cranberries e l'inconfondibile voce di Dolores O'Riordan con uno show energico e coinvolgenteGuidati dalla potente voce di Sara Colombo, i Wild Berries porteranno il pubblico in un vero e proprio viaggio musicale nel multiverso dove Dolores canta ancora: dai brani più iconici degli anni '90 alle atmosfere irlandesi che hanno reso immortale la band originale.Tra groove nostalgici, sonorità contemporanee e tanta energia dal vivo, lo spettacolo promette emozioni, cori a squarciagola e qualche brivido di pura nostalgia.