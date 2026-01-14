Con l’attuazione della tregua a Gaza, si delinea un nuovo capitolo politico con la formazione di un governo tecnico palestinese. La lista dei ministri esclude figure legate a Hamas e all’Autorità nazionale palestinese, segnando un tentativo di stabilizzare la regione e avviare un percorso di dialogo e ricostruzione. Questa evoluzione rappresenta un passo importante verso una gestione più stabile e condivisa del territorio.

Con l’entrata in vigore della tregua nella Striscia di Gaza, prende forma anche un passaggio politico che punta a dare stabilità al cessate il fuoco e a impostare una fase nuova per il territorio. Nelle scorse ore l’attivista palestinese Samer Sinijlawi ha diffuso su X la composizione del comitato tecnico palestinese che dovrebbe essere annunciato formalmente oggi e che avrà il compito di guidare Gaza nella fase post-bellica. Secondo Sinijlawi, l’insediamento del nuovo esecutivo segnerà “l’inizio di una nuova fase di governo per Gaza”, fondata su competenza e responsabilità e non sulla contrapposizione tra fazioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Gaza, tregua e governo tecnico palestinese: ecco i nomi del nuovo esecutivo. Dalla lista sono escluse figure legate ad Hamas e all’Autorità nazionale palestinese

