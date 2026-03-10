Lotta contro le occupazioni abusive di appartamenti pubblici | altri due sgomberi e relativi recuperi a Torino

Martedì 10 marzo 2026, l’Atc Piemonte Centrale ha eseguito due sgomberi di appartamenti pubblici occupati abusivamente a Torino, recuperando gli immobili. Le operazioni sono state possibili anche grazie alle segnalazioni provenienti dai residenti della zona. Si tratta di interventi che fanno parte di una serie di azioni volte a contrastare le occupazioni illegali di alloggi pubblici nella città.

Altri due appartamenti, che erano occupati abusivamente, sono stati recuperati oggi, martedì 10 marzo 2026, dall’Atc Piemonte Centrale, anche grazie alle segnalazioni dei residenti. Nel primo caso si tratta di un alloggio al piano rialzato del complesso di corso Farini, da cui i vicini hanno sentito provenire rumori sospetti. I tecnici dell’agenzia, con il supporto della polizia locale, si sono quindi recati sul posto: all’interno dell’appartamento in quel momento non era presente nessuno, ma è stato constatato un tentativo di occupazione. L’alloggio è stato quindi recuperato e messo in sicurezza. Nel secondo caso, è tornato nella disponibilità di Atc un appartamento occupato abusivamente sin dal 2019 in corso Grosseto 377, nel complesso noto come Le Torri. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

