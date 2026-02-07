Catanzaro celebra l’unicità | i calzini spaiati come simbolo di inclusione e lotta alla dispersione scolastica

Oggi a Catanzaro si è svolta una giornata speciale dedicata all’inclusione. I bambini hanno mostrato i loro calzini spaiati, trasformandoli in simbolo di diversità e accoglienza. Un gesto semplice, ma che ha coinvolto tutti, per dire no alla dispersione scolastica e sì all’unicità di ognuno.

Catanzaro ha celebrato oggi una giornata dedicata all'inclusione, un evento che ha visto i bambini protagonisti di un gesto semplice ma carico di significato: mostrare i propri calzini, spesso spaiati, come simbolo di unicità e diversità. L'iniziativa, tenutasi negli Atelier e culminata in una partita di calcio inclusiva, rappresenta un'importante risposta alla lotta contro la dispersione scolastica e un concreto sostegno alle Politiche Sociali del Comune di Catanzaro, attraverso il progetto RSC Inclusione. L'evento, svoltosi il 7 febbraio 2026, ha trasformato un'apparente banalità, un calzino spaiato, in un potente messaggio di rispetto e accoglienza, sottolineando come le differenze individuali siano una ricchezza da valorizzare, non un ostacolo da superare.

