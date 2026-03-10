Per la prima volta, l’Oscar premia anche il miglior casting, una categoria introdotta recentemente. Mentre si discute molto dei premi principali come miglior film e miglior attore, si fa spazio anche a questa novità che segna un cambiamento nella struttura delle nomination. La decisione di includere questa categoria risale ai preparativi per la cerimonia del 2026, che si prospetta ricca di novità.

Mentre l'attenzione per il miglior film e il miglior attore di quest'anno raggiunge livelli assordanti, c'è un'altra notizia che riguarda gli Oscar 2026, non meno eccitante. Dopo anni di pressioni, sta per debuttare una categoria nuova di zecca: quella del miglior casting. La competizione per il primo Oscar al Miglior Casting (alias l'Academy Award for Achievement in Casting) è composta dagli stessi film che si sono sfidati per tutta la stagione dei premi - Hamnet, Marty supreme, Una battaglia dopo l'altra, L'agente segreto e I peccatori -, ma questo premio metterà per la prima volta sotto i riflettori il lavoro di assemblaggio di un ensemble degno di un Oscar, dalla prima pagina della lista dei candidati fino a quella particina piccola ma memorabile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - L'Oscar per il miglior casting è un'assoluta novità. Ecco come è nato

