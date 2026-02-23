Torna in onda lo spot cult della Sip con Massimo Lopez | cosa c' è dietro

Lo spot della SIP con Massimo Lopez è stato riproposto ieri sulle reti televisive italiane, portando di nuovo in primo piano il famoso claim «Una telefonata allunga la vita». La riproposizione deriva dalla volontà di riscoprire un’immagine iconica degli anni '90, mentre le aziende cercano di riconquistare il pubblico con campagne nostalgiche. La presenza di Lopez, con il suo stile inconfondibile, cattura l’attenzione degli spettatori di tutte le età.

È ricomparso ieri sulle principali reti televisive italiane lo storico spot della SIP con Massimo Lopez, diventato celebre negli anni '90 per il claim «Una telefonata allunga la vita». Il ritorno improvviso della pubblicità del 1994 – girata alle Cave della Magliana, ideata da Armando Testa e diretta da Alessandro d'Alatri – ha scatenato la nostalgia dei social, generando oltre 30.000 ricerche in poche ore e centinaia di commenti emozionati. Lo spot, premiato con il Leone d'Oro ai Cannes Lions e parte di una saga conclusa nel 1999 con un cameo di Tullio Solenghi, è tornato in onda senza spiegazioni ufficiali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

