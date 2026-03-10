LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ayuso spinge la Lidl-Trek in testa ma la INEOS vola all’internedio

Nella tappa di oggi della Parigi-Nizza 2026, la squadra Lidl-Trek ha visto Ayuso spingere con forza in testa, mentre la INEOS ha mantenuto un ritmo elevato all’interno del gruppo. La corsa è proseguita con diverse azioni e cambi di ritmo, e la diretta è iniziata alle 10 con aggiornamenti continui sullo sviluppo della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.55 LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO A SQUADRE 16:52 La XDS Astana Team conclude la sua performance in quindicesima posizione con 1'13" di ritardo. 16:51 La EF Education – EasyPost timbra il quarto tempo all'intermedio con 15'35"45. 16:47 La NSN Cycling Team passa in quattordicesima posizione all'intermedio con cinquantadue secondi di distacco. 16:46 La Red Bull BORA – hansgrohe chiude in quarta posizione con diciotto secondi di ritardo. 16:45 La Top 10 dei tempi al traguardo 1 Lidl – Trek 26.42,63 26.42,63 52.7 2 Decathlon CMA CGM Team 0.