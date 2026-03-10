LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 10 marzo in DIRETTA | Bertagnolli al comando dopo il superG della combinata

Oggi si tengono le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e l’attenzione è rivolta alle gare in corso. Dopo il superG della combinata, Bertagnolli si trova al comando, mentre i partecipanti si sfidano nelle diverse discipline. La diretta live aggiorna costantemente l’andamento delle competizioni, offrendo ai lettori un resoconto immediato delle performance in pista e delle classifiche aggiornate.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, martedì 10 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Questa la classifica della sprint della qualificazione della categoria VI: 1 Simona Bubenickova (Cechia) – Guida: David Srutek – 2:51.49 Q 2 Anastasiia Bagiian (Russia) – Guida: Sergei Siniakin – +3.62 Q 3 Linn Kazmaier (Germania) – Guida: Florian Baumann – +12.30 Q 4 Leonie Maria Walter (Germania) – Guida: Christian Krasman – +14.