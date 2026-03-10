Oggi si svolge la prima giornata delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con numerosi atleti impegnati in diverse discipline. Tra le gare in programma, il superG della combinata ha visto Bertagnolli in testa dopo le prime fasi. La manifestazione si svolge con la copertura in diretta, consentendo agli appassionati di seguire gli eventi in tempo reale. La giornata prosegue con aggiornamenti e risultati aggiornati.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, martedì 10 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. 1 Giacomo Bertagnolli (Italia) – Guida: Andrea Ravelli – 1:13.53 2 Kalle Ericsson (Canada) – Guida: Sierra Smith – +0.20 3 Johannes Aigner (Austria) – Guida: Nico Haberl – +0.45 4 Neil Simpson (Gran Bretagna) – Guida: Rob Poth – +1.02 5 Hyacinthe Deleplace (Francia) – Guida: Perrine Clair – +3.90 6 Miroslav Haraus (Slovacchia) – Guida: Maros Hudik – +5.

LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 10 marzo in DIRETTA: Bertagnolli in testa dopo il superG della combinata

LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 10 marzo in DIRETTA: Mazzel seconda dopo il superG della combinata

LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 10 marzo in DIRETTA: Bertagnolli punta all'oro in combinata

