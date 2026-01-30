Springsteen a sorpresa sul palco a Minneapolis contro l’Ice | il boss suona il suo nuovo brano con la scritta Arrest the President sulla chitarra – Il video

Bruce Springsteen ha fatto una sorpresa sul palco di Minneapolis durante un concerto di beneficenza. Il cantante ha suonato il suo nuovo brano, con la scritta «Arrest the President» impressa sulla chitarra. È la prima volta che si vede un gesto così diretto contro l’Ice, l’agenzia federale statunitense accusata di aver coinvolto in omicidi come quelli di Renee Good e Alex Pretti. La serata si è trasformata in un momento di protesta, con il Boss che ha voluto usare la musica per mandare un messaggio forte e chiaro.

Il giorno dopo aver rilasciato la canzone Streets of Minneapolis contro il «terrore di Stato» dell'Ice, Bruce Springsteen è salito sul palco a Minneapolis in un concerto di raccolta fondi contro le azioni dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE), l'agenzia federale statunitense per l'immigrazione, responsabile dell'omicidio di Renee Good e quello di Alex Pretti. E naturalmente, l'icona del rock ha portato sul palco anche il suo nuovo brano, Streets of Minneapolis. Sulla chitarra la scritta « Arrest the President ». Il concerto per Renee Good e Alex Pretti. La performance è andata in scena nel leggendario locale First Avenue, nel centro della città, durante un evento di sostegno per Renee Good e Alex Pretti, i due cittadini americani uccisi nel corso delle recenti tensioni a Minneapolis.

