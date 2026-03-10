Durante la presentazione della miniserie Rai1 Le Libere Donne, l’attore Lino Guanciale ha espresso la sua opinione sulla situazione politica attuale, criticando il Ddl Bongiorno, il governo e l’ex presidente degli Stati Uniti. Guanciale ha parlato apertamente delle sue preoccupazioni, senza risparmiare parole, sottolineando le sue impressioni sui tempi che stiamo vivendo.

Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova miniserie Rai1 Le Libere Donne, Lino Guanciale non ha nascosto la sua apprensione per i tempi attuali. “I tempi che viviamo sono super preoccupanti, ci abbiamo messo pochissimo a tornare ad una realtà nella quale chi è forte comanda”, ha dichiarato l’attore, anticipando il tono della serie e la sua personale visione sul mondo contemporaneo. Guanciale ha sottolineato come, secondo lui, lo stato di diritto sia diventato sempre più fragile a partire dall’elezione di Donald Trump: “Da un anno e mezzo, dopo l’elezione di Donald Trump, lo stato di diritto è ormai diventato una favola che ci siamo raccontati per un bel pezzo ma che ormai fa parte del passato. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Lino Guanciale parla de “Le Libere Donne” e critica Ddl Bongiorno, Meloni e Trump

Articoli correlati

GUANCIALE PRESENTA LE LIBERE DONNE E ATTACCA DDL STUPRI, MELONI E TRUMPLino Guanciale non nasconde la preoccupazione per quanto sta succedendo in Italia e nel mondo.

Tutto quello che riguarda Lino Guanciale

Temi più discussi: Lino Guanciale è Mario Tobino ne Le libere donne; Le libere donne, Lino Guanciale: Interpreto un uomo straordinario, un medico incredibile; Le libere donne, trama e cast della fiction con Lino Guanciale tratta da una storia vera; Lino Guanciale: La retromarcia sul Ddl stupri? Una vergogna.

Lino Guanciale: Finché si dirà che il patriarcato non esiste perché in casa comanda la moglie, non cambierà nullaL'osservazione dell'attore durante la conferenza stampa di presentazione della fiction di Rai1 'Le libere donne' ... today.it

Le libere donne, trama e cast della fiction con Lino Guanciale tratta da una storia veraLeggi su Sky TG24 l'articolo Le libere donne, trama e cast della fiction con Lino Guanciale tratta da una storia vera ... tg24.sky.it

Da stasera al via su Rai1 la fiction Le libere donne con Lino Guanciale. La serie è liberamente ispirata alla vera storia dello psichiatra Mario Tobino e al suo lavoro presso l’ospedale psichiatrico femminile di Maggiano. - facebook.com facebook