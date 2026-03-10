Lillo e Greg al Teatro Olimpico con MOVIe ERCULeO

Lillo e Greg saranno in scena al Teatro Olimpico di Roma dall’11 marzo al 5 aprile con lo spettacolo “MOVIe ERCULeO”. La rappresentazione vede i due comici impegnati in una performance che si svolgerà nel prestigioso teatro capitolino per quasi un mese. La produzione è stata annunciata e i biglietti sono già disponibili per il pubblico interessato.

Roma, 10 mar. (askanews) – Lillo e Greg vanno in scena, al Teatro Olimpico di Roma, con lo spettacolo MOVIe ERCULeO, dall'11 marzo al 5 aprile. Il duo umoristico più acclamato di Italia torna in teatro più in forma che mai. Questa volta con un progetto che torna ad attingere alle origini della loro arte surreale, che intreccia differenti linguaggi e stili, caratteristici di ambiti anche molto lontani tra loro, in un ricamo di esilarante freschezza, intelligenza e ironia. Un tuffo nel linguaggio metateatrale che porta in scena il meglio dei principali generi cinematografici e televisivi in uno spettacolo di sketch iper-surreali, dove peplum, horror, fantascienza, fantasy, noir trovano una nuova chiave di lettura che ne sviscera l'ironia intrinseca e l'essenza spesso grottesca.