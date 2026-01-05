Le forze di sicurezza israeliane hanno emesso un avviso di evacuazione urgente per alcuni villaggi nel Libano meridionale, preparandosi a condurre operazioni contro obiettivi di Hamas e Hezbollah. La misura mira a garantire la sicurezza dei civili in un contesto di crescente tensione tra le parti, in vista di possibili azioni militari nella regione.

Le Forze di sicurezza israeliane hanno diffuso un avviso di evacuazione urgente per i residenti di quattro villaggi nel Libano meridionale in vista di attacchi pianificati contro obiettivi di Hamas e Hezbollah. In una dichiarazione in arabo del portavoce dell’esercito Avichay Adraee, ai residenti di Annan e Al-Manara viene comunicato che le Idf colpiranno presto le infrastrutture militari di Hamas nella zona. In un altro avviso, ai residenti di Kfar Hatta e Ayn al-Tineh viene comunicato che le Idf intendono colpire le infrastrutture militari di Hezbollah, citando quelli che vengono descritti come i tentativi del gruppo terroristico di ristabilire le attività nella zona. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, Idf ordina evacuazione residenti: “Presto attacchi a obiettivi Hamas e Hezbollah”

Leggi anche: Libano, raid Idf su obiettivi Hezbollah

Leggi anche: Mo: Israele, 'colpiremo presto obiettivi Hamas in Libano'

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Idf ordina evacuazioni nel sud Libano, attacchi imminenti - L'Idf ha avvertito i residenti di due villaggi del sud del Libano, Taybeh e Tayr Debba, di imminenti attacchi contro "le infrastrutture militari terroristiche di Hezbollah" per contrastare i tentativi ... ansa.it

Israele ordina l'evacuazione in oltre 20 aree nel sud Libano - In una dichiarazione rilasciata su X, il portavoce in lingua araba dell'Idf, Avichai Adraee, ha chiesto ai ... quotidiano.net

Idf ordina evacuazione a tutti i residenti di Gaza City - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it

Dalla Bosnia al Libano, fino alla Bulgaria, il Ministro della Difesa Guido Crosetto incontra i militari italiani impegnati all’estero e parla di sacrificio, reputazione internazionale e responsabilità condivisa. Parole dirette, scenari complessi, Forze Armate al centro d - facebook.com facebook