Azione Contro la Fame ha annunciato di aver intensificato le operazioni in Libano per rispondere all’emergenza umanitaria. L’organizzazione segnala una crescente carenza di beni di prima necessità, evidenziando le difficoltà che le persone affrontano quotidianamente. La situazione richiede interventi immediati per alleviare le sofferenze della popolazione locale.

Azione Contro la Fame lancia l’allarme sulle gravi conseguenze umanitarie in corso, tra cui la carenza di beni di prima necessità. L’escalation del conflitto nella regione mediorientale sta aggravando emergenze umanitarie già significative, interrompendo i servizi essenziali, aumentando il livello di sfollamento della popolazione ed esponendo civili e operatori umanitari a rischi considerevoli. Comunità che già vivevano in condizioni difficili si trovano ora ad affrontare un livello di incertezza ancora maggiore. Risposta umanitaria in Libano. In Libano, i continui attacchi aerei, gli ordini di sfollamento di massa, le incursioni terrestri e l’aumento rapido degli sfollati interni hanno innescato una crisi umanitaria su larga scala. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Libano, Azione contro la Fame intensifica la risposta all’emergenza umanitaria

