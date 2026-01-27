azione contro la fame si prepara a una risposta umanitaria di emergenza ad al hasakeh

In risposta all’emergenza umanitaria a Al-Hasakeh, Azione Contro la Fame si prepara a interventi per sostenere sfollati, garantire l’accesso all’acqua e migliorare la sicurezza dei civili nel nord-est della Siria.

Emergenza nel nord-est della Siria: Azione Contro la Fame lancia l’allarme su sfollati, accesso all’acqua e sicurezza dei civili. Milano, 27 gennaio 2026 – Azione Contro la Fame lancia l’allarme sul rapido deterioramento della situazione umanitaria e di sicurezza nel nord-est della Siria, in particolare nel governatorato di Al-Hasakeh. Negli ultimi giorni sono stati segnalati scontri armati e bombardamenti alla periferia della città, che hanno causato anche vittime civili. Presente ad Al-Hasakeh dal 2008, dove realizza programmi WASH (ovvero acqua, servizi igienici e igiene), sicurezza alimentare, salute, nutrizione e mezzi di sussistenza, l’organizzazione ha rafforzato le proprie misure di contingenza in risposta all’evolversi della situazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

