Legalità e memoria | il progetto di Bruna Siviglia approda in Consiglio regionale

Bruna Siviglia, presidente nazionale e fondatrice dell'Associazione culturale bene sociale Biesse, si è incontrata con Salvatore Cirillo, presidente del Consiglio regionale della Calabria, per discutere di un progetto che unisce temi di legalità e memoria. L'incontro si è svolto in Consiglio regionale, portando all'attenzione iniziative legate alla cultura e alla tutela della legalità.

Durante l'incontro con il presidente Cirillo, è stato annunciato che il libro scritto dalla presidente Biesse insieme a Cristina Cortese, sarà inserito nella biblioteca di palazzo Campanella Nel corso dell'incontro, è stato annunciato che il libro "Giustizia, umanità. Nessun destino è segnato per sempre", scritto da Bruna Siviglia insieme a Cristina Cortese, entrerà a far parte della biblioteca del Consiglio regionale. Siviglia ha espresso sincera gratitudine al presidente Cirillo per l'attenzione dimostrata e al Consiglio regionale per il sostegno al progetto culturale Biesse "Giustizia, umanità, liberi di scegliere", trasformato in legge regionale (n.