Ezio Petrini l’archeologo che salvò la Necropoli dell’Isola Sacra

A pochi giorni dall’anniversario della scomparsa di Ezio Petrini, ricordiamo un archeologo il cui lavoro ha rivoluzionato la conoscenza della Necropoli dell’Isola Sacra. La sua dedizione e passione hanno permesso di svelare preziosi tesori sepolti nel cuore di Roma, lasciando un’eredità che continua a ispirare il mondo della archeologia e della cultura. Un tributo a un uomo che ha fatto della scoperta il suo scopo di vita.

Roma, 18 dicembre 2025 – A pochi giorni dall'anniversario della scomparsa di Ezio Petrini, questo articolo è dedicato alla memoria di un archeologo che contribuì in modo decisivo alla scoperta della Necropoli dell'Isola Sacra. Quando, nei primi decenni del Novecento, i lavori di bonifica interessarono l'area dell'Isola Sacra, nessuno poteva immaginare che sotto quei terreni si celasse uno dei complessi funerari romani più importanti del Mediterraneo. Tra i primi a comprendere il valore di quei ritrovamenti fu l'archeologo Ezio Petrini. Petrini operò in un momento storico in cui l'archeologia si confrontava spesso con scoperte casuali, emerse durante interventi di trasformazione dei territori.

