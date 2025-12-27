Addio a Lino Rossi maestro del marmo che ha realizzato le guglie del Duomo di Milano
Se il Duomo di Milano ha questo aspetto lo si deve anche ad un ossolano.Lino Rossi, il mastro scalpellino di Ornavasso che per decenni ha lavorato ai marmi del Duomo, si è spento a 83 anni. Con passione e impegno, fin da quando era un ragazzino, ha sempre lavorato il marmo rosa, realizzando opere. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: La via di Milano che riapre dopo il restyling: "Non è più retro bottega del Duomo"
Leggi anche: Addio a Forattini, il colto maestro di satira che ha raccontato l’Italia
Addio a Lino Rossi, maestro del marmo che ha realizzato le guglie del Duomo di Milano - Si è spento a 83 anni lo "scalpellino" del marmo rosa che per una vita ha lavorato il marmo per la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano ... novaratoday.it
Vasto: addio a Michele (Lino) De Felice. Leggi: https://www.zonalocale.it/2025/12/02/vasto-piange-lino-de-felice/ - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.