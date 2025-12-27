Se il Duomo di Milano ha questo aspetto lo si deve anche ad un ossolano.Lino Rossi, il mastro scalpellino di Ornavasso che per decenni ha lavorato ai marmi del Duomo, si è spento a 83 anni. Con passione e impegno, fin da quando era un ragazzino, ha sempre lavorato il marmo rosa, realizzando opere. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Addio a Lino Rossi, maestro del marmo che ha realizzato le guglie del Duomo di Milano

