La Preside | quante puntate sono e quando finisce

Una scuola che diventa confine, rifugio, ultima possibilità per una donna che decide di non arretrare di un passo: arriva su Rai 1 la nuova fiction "La Preside", interpretata da Luisa Ranieri e in prima serata a partire da lunedì 12 gennaio 2026. Il racconto di un’istituzione in difficoltà, certo. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: La Preside: quante puntate, durata e quando finisce su Rai 1

Leggi anche: Un professore 3: quante puntate sono e quando finisce

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La Preside con Luisa Ranieri: quando inizia, quante puntate sono e cosa cambia per Affari Tuoi; La preside con Luisa Ranieri inizia stasera: e la chiamavano 'a pazza...; Su Rai 1 'La preside' che disse a Zingaretti: Io sono Napoleone; La nuova serie tv con Luisa Ranieri, La Preside: quando inizia, cast e anticipazioni.

La Preside su Rai 1, quante puntate sono e quando finisce - La Preside con Luisa Ranieri su Rai 1: numero di puntate, calendario, trama e informazioni sulla messa in onda. napolike.it