La Preside | quante puntate sono e quando finisce

Da today.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scuola che diventa confine, rifugio, ultima possibilità per una donna che decide di non arretrare di un passo: arriva su Rai 1 la nuova fiction "La Preside", interpretata da Luisa Ranieri e in prima serata a partire da lunedì 12 gennaio 2026. Il racconto di un’istituzione in difficoltà, certo. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: La Preside: quante puntate, durata e quando finisce su Rai 1

Leggi anche: Un professore 3: quante puntate sono e quando finisce

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La Preside con Luisa Ranieri: quando inizia, quante puntate sono e cosa cambia per Affari Tuoi; La preside con Luisa Ranieri inizia stasera: e la chiamavano 'a pazza...; Su Rai 1 'La preside' che disse a Zingaretti: Io sono Napoleone; La nuova serie tv con Luisa Ranieri, La Preside: quando inizia, cast e anticipazioni.

preside quante puntate sonoLa Preside su Rai 1, quante puntate sono e quando finisce - La Preside con Luisa Ranieri su Rai 1: numero di puntate, calendario, trama e informazioni sulla messa in onda. napolike.it

L'EX FIDANZATO DI ZIA NICOLE SCOPRE CHE ASPETTA UN FIGLIO DA SARA! ILARY LO SCOPRE!

Video L'EX FIDANZATO DI ZIA NICOLE SCOPRE CHE ASPETTA UN FIGLIO DA SARA! ILARY LO SCOPRE!

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.