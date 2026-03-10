Le libere donne dove è stata girata la serie | le location

La serie storica Le libere donne, ambientata negli anni della Seconda guerra mondiale, sarà trasmessa in prima serata su Rai 1 a partire dal 10 marzo 2026. Le riprese si sono svolte in diverse location italiane, scelti per ricostruire con precisione il periodo e il contesto narrativo. La produzione ha coinvolto diverse squadre sul campo per portare sullo schermo questa storia.

La nuova fiction storica Le libere donne arriva in prima serata su Rai 1 dal 10 marzo 2026. Una storia ambientata negli anni della Seconda guerra mondiale. Diretta da Michele Soavi e interpretata da Lino Guanciale, la serie si ispira al libro “Le libere donne di Magliano” dello psichiatra e scrittore Mario Tobino. Il racconto è anche un viaggio nei luoghi della Toscana che hanno segnato la storia della psichiatria italiana Ambientata tra Lucca e Viareggio durante gli ultimi anni della guerra, la fiction segue la vicenda del dottor Mario Tobino, psichiatra anticonformista e uomo sensibile, diviso tra scienza e passione per la poesia. Lavorando nell’ospedale psichiatrico femminile di Maggiano, Tobino si trova a mettere in discussione le rigide regole dell’istituzione, spesso più orientate al controllo delle pazienti che alla loro cura. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Prima di noi, dove è stata girata la serie: le locationEsiste un modo speciale per raccontare il tempo che passa: farlo scorrere attraverso i luoghi.

Una nuova vita, dove è stata girata la serie: le locationLa nuova serie “Una nuova vita”, in onda su Canale 5 a partire da oggi, 28 gennaio 2026, si presenta come una storia di ritorni, segreti e seconde...

From Abuse And 45 Years Of Stalking To A Life In Hollywood: Heaven Stellar | Ep. 11

Una raccolta di contenuti su libere donne

Temi più discussi: Le libere donne: debutta su Rai 1 la serie tv dedicata a Mario Tobino e girata in Toscana; La fiction sul manicomio di Maggiano arriva in tv: Noi pieni di emozione tra le libere donne di Tobino; Le libere donne di Mario Tobino: dentro le mura di Maggiano (e della serie Rai con Lino Guanciale); Le libere donne, trama e cast della fiction con Lino Guanciale tratta da una storia vera.

Le libere donne streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntataLe libere donne streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata della serie in onda su Rai 1 questa sera, 10 marzo 2026, alle 21.30 ... tpi.it

Le libere donne: trama, cast e personaggiLino Guanciale è uno psichiatra anticonvenzionale nella nuova fiction che lotta per la verità di Rai1 ... sorrisi.com

È composta da Stefano Lentini Music la colonna sonora della serie di #Rai1 “Le libere donne”, in onda in tre puntate dal 10 marzo in prima serata. Una vicenda, quella che ha per protagonista lo psichiatra Mario Tobino, portato sullo schermo da Lino Guanci - facebook.com facebook

"Le libere donne" è una fiction ispirata al libro scritto dallo psichiatra che sfidò le regole repressive dei manicomi (durante la II Guerra Mondiale) x.com