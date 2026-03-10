Le libere donne su Rai 1 | trama e quante puntate ha la serie Rai con Lino Guanciale

Lino Guanciale è protagonista di una miniserie trasmessa su Rai 1, ambientata nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. La serie si compone di un certo numero di puntate e segue le vicende di donne libere durante quel periodo storico. La narrazione si svolge attraverso episodi che approfondiscono le esperienze di queste donne e le loro sfide quotidiane. La produzione è visibile sulla rete pubblica italiana.

Lino Guanciale torna in TV con una miniserie ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale e ispirata a un romanzo autobiografico: Le libere donne debutta stasera su Rai 1 con la prima puntata Continua la stagione delle grandi novità per Rai Fiction: dopo l'esordio di Guerrieri, stasera su Rai 1 debutta Le libere donne, serie tv ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale tra Lucca e Viareggio con protaognista Lino Guanciale. Coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy, la serie tv è liberamente tratta da Le libere donne di Magliano, il romanzo autobiografico scritto da Mario Tobino nel 1953. Le libere donne: la trama della prima puntata La storia comincia a Lucca nel 1942, durante la notte del 24 dicembre. Lino Guanciale veste i panni dello psichiatra Mario Tobino nella serie di Rai 1 Le libere donne, che prende il via stasera su Rai 1. Nel cast anche Fabrizio Biggio. Una storia di passioni proibite da evitare e scelte morali da compiere, nel mezzo della Seconda Guerra Mondiale. Dopo L'invisibile, Lino Guanciale torna protagonista in tv nella serie Le libere donne in cui interpreta Mario Tobino. Lino Guanciale torna su Rai Uno con Le libere donne, la miniserie ispirata al romanzo di Mario Tobino che racconta la vita nel manicomio di Maggiano durante la guerra. Il cast della fiction Le Libere Donne da stasera su Rai 1. Tra gli altri protagonisti c'è anche Gaia Messerklinger e Grace Kicaj.