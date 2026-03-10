A Copenaghen sta crescendo il fenomeno delle «faellesspisning», cene comunitarie organizzate in modo informale dove persone si riuniscono per condividere un pasto a circa 10 euro. Questi eventi prevedono tavolate collettive pensate per favorire la socializzazione, offrendo un’occasione di confronto e svago a basso costo. Le cene sono aperte a tutti e si svolgono in diversi spazi della città.

Quella che era un luogo di culto oggi è Absalon, un esperimento di socialità che oramai è diventato un fenomeno in città, e non solo, vedendo ri-nascere un nuovo rituale, quello dei «faellesspisning» – le cene comunitarie. Absalon, al «faellesspisning» più famoso di Copenaghen si cena nella chiesa sconsacrata Siamo a Vesterbro e la chiesa era stata inaugurata nel 1934 funzionando per 90 anni, quando nel 2014 il Ministero della Cultura decise di chiudere diverse chiese cittadine. Ad acquistarla per 10 milioni di corone danesi Lennart Lajboschitz, fondatore della catena Flying Tiger Copenhagen, che però al posto di aprirci l’ennesimo negozio ha investito per creare una nuova folkehus, letteralmente una casa del popolo ricca di attività per la comunità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Le cene comunitarie (a 10 euro): il nuovo trend di Copenaghen

