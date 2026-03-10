le canzoni di sanremo che sono virali su tiktok

Alcune canzoni presentate a Sanremo stanno diventando virali su TikTok, grazie a trend, meme e coreografie create dagli utenti. La piattaforma sociale permette a queste canzoni di raggiungere un pubblico più ampio e di riscuotere successo anche dopo la fine del festival. Le clip più popolari mostrano balli e utilizzi creativi dei brani, contribuendo alla loro diffusione.

E se Per sempre sì di Sal da Vinci, la canzone vincitrice della 76esima edizione, è entrata nelle nostre case a rappresentare l’italianità, per gli altri brani le sorti sono state un po’ diverse. Come ogni anno per i non vincitori i giorni successivi a Sanremo sono un periodo di prova per tutto il lavoro svolto durante la gara. Tirate le somme e guardati gli ascolti non si può non notare come le new entry di questa edizione siano alle posizioni più alte delle classifiche, a differenza di alcuni veterani del Festival. Una parte del merito va sicuramente data ai social. Da Instagram a TikTok, il di ognuno di noi si è riempito di trend e meme nati dal Festival della canzone italiana e con ciò, sono aumentati gli ascolti dei brani usati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

