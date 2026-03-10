Le canzoni più ascoltate e virali del Festival di Sanremo quali sono?

Al Festival di Sanremo 2026, le canzoni più ascoltate e virali sono state quelle che hanno catturato l’attenzione del pubblico e dei social media. Tra queste, il brano “Per sempre sì” interpretato da Sal Da Vinci ha ottenuto un grande successo, diventando protagonista delle playlist e delle discussioni online. La gara ha visto anche altre canzoni che si sono distinte per popolarità e diffusione.

Life&People.it Il Festival di Sanremo 2026 ha visto trionfare Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì, sintetizzando il gusto popolare televisivo. Tuttavia, come spesso accade nell’era della musica digitale, il risultato proclamato sul palco non coincide con quello che emerge nel mondo degli streaming e dei social media. A pochi giorni dalla finale, infatti, le classifiche delle piattaforme musicali e le tendenze virali online raccontano una storia diversa: alcune canzoni scartate dalla graduatoria ufficiale sono diventate i fenomeni musicali del momento. La distanza tra la classifica televisiva e quella digitale costituisce uno dei segnali più evidenti della trasformazione che sta attraversando l’industria musicale. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

