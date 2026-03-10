Durante la partita tra Lazio e Milan, i tifosi biancocelesti hanno diffuso un annuncio che ha scatenato reazioni tra i supporter rossoneri. La discussione tra le due tifoserie si è accesa subito dopo l’evento, portando a polemiche pubbliche e scambi di accuse. La scena si è svolta davanti ai presenti allo stadio, con commenti e reazioni che hanno coinvolto anche i social network.

di Stefano Cori Lazio Milan, arriva l’annuncio dei tifosi biancocelesti che fa partire le polemiche dei tifosi rossoneri. Il successo del Milan nel derby ha portato il Diavolo ad accorciare a -7 dall’Inter. Un risultato che ha riaperto le speranze Scudetto della formazione di Massimiliano Allegri. D’altra parte i nerazzurri sono chiamati a dare uno sguardo in più ai risultati dei cugini. In questo senso è arrivata una novità per Lazio-Milan del prossimo 15 marzo. Nella giornata di oggi i gruppi organizzati del tifo biancoceleste hanno annunciato che faranno rientro allo Stadio per un’ultima volta in questa stagione. Hanno chiamato a raccolta i tifosi per questo appuntamento casalingo per dare vita ad un ultimo spettacolo coreografico. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lazio Milan, notizie positive per l’Inter: in ottica corsa Scudetto. Polemiche tra i milanisti

Articoli correlati

Bergomi analizza la corsa Scudetto: l’elogio a Chivu e il duello tra Inter e MilanCalciomercato Inter LIVE: Sommer verso l’addio? Ausilio guarda alla difesa per l’estate Mercato Inter, Ausilio su Vasilije Kostov: c’è l’assalto al...

Scudetto, corsa a due tra Inter e Milan: ecco perché i rossoneri di Allegri possono sperareNel caso in cui il Milan battesse il Como di Cesc Fàbregas, tornerebbe a 5 punti di distanza dalla vetta, con un bel vantaggio sul Napoli (6 punti),...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lazio Milan

Temi più discussi: Como-Inter ha regalato a Chivu 4 buone notizie e il Milan al derby ci arriva con serenità: il giudizio dell'ex centrocampista; Laziostory | FOTO, 9 marzo 1966, Milan-Lazio 0-2: Governato e D’Amato sbancano San Siro; Milan, buone notizie per Allegri: Bartesaghi si è allenato in gruppo; Cagliari-Lazio, Zaccagni: Non ci sono buone notizie su Rovella. Ai tifosi dico...

Lazio-Milan, la scelta del tifo organizzato: Torniamo allo stadio. Ma la protesta non è finita, cosa sta succedendoDopo aver disertato lo stadio Olimpico in occasione delle gare di campionato con Genoa, Atalanta e Sassuolo e la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, i gruppi organizzati del tifo biancoceles ... msn.com

Lazio-Milan, decisione clamorosa: cambia tutto all’OlimpicoDomenica all'Olimpico si giocherà Lazio-Milan ed è stata presa una decisione clamorosa e inaspettata: cambia tutto ... milanlive.it

‘NMM’ – Mellone: “Alla società servirebbero ripetizioni di amorevolezza. Lazio-Milan Comprendo ed aderirò…” (AUDIO) - facebook.com facebook

Lazio, i tifosi tornano allo stadio contro il Milan ma sarà l'ultima partita stagionale in casa x.com