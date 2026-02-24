Bombe e minacce per prendersi il Foggia | Delli Carri perde in Cassazione confermata l' estorsione aggravata dal metodo mafioso

Fabio Delli Carri, originario di Foggia e nato nel 1977, ha subito una condanna definitiva per aver preso di mira la società calcistica locale con minacce e intimidazioni. La causa principale è il tentativo di estorcere denaro attraverso metodi violenti e intimidatori, che hanno coinvolto anche alcuni calciatori e dirigenti. La decisione della Cassazione ha confermato la condanna, chiudendo così un capitolo difficile per il settore sportivo della città.

La strategia intimidatoria degli imputati che a colpi di bombe, minacce e incendi avrebbero tentato di costringere l'ex presidente del Calcio Foggia 1920, Nicola Canonico, a cedere la società. Il ricorso in Cassazione perso da Delli Carri. Sette anni e due mesi e una multa di 7600 euro per il principale imputato Marco Lombardi, cinque anni e dieci mesi più 7mila euro per Fabio Delli Carri e altri cinque anni e sei mesi per Massimiliano Russo, più 6600 euro. Queste le richieste di condanna avanzate dal pubblico ministero della DDA, pm Bruna Manganelli, titolare dell'inchiesta sulla strategia intimidatoria degli imputati che a colpi di bombe, minacce e incendi avrebbero tentato di costringere l'ex presidente del Calcio Foggia 1920, Nicola Canonico, a cedere la società e andar via da Foggia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Pomigliano d’Arco, tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso: due arrestiA Pomigliano d’Arco, due persone sono state arrestate con l’accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Estorsione con metodo mafioso in Brianza: arrestati due uominiDue uomini sono stati arrestati in Brianza con l’accusa di estorsione aggravata da metodo mafioso. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: La lunga marcia nucleare della Turchia; Gaza può risvegliare la centrale elettrica, Israele la tiene spenta; Berlino pensa alla bomba atomica e riaffiorano i fantasmi del passato; Torna la stagione delle bombe nel Salento. Un ordigno davanti alla villa dell’ex consigliere regionale. Allarme bomba negli uffici Ubisoft Montpellier: evacuate centinaia di dipendentiMomenti di tensione in Francia per Ubisoft Montpellier, che il 19 febbraio è stata evacuata in seguito a una minaccia di bomba. L’allarme è scattato dopo ... gamesource.it Francia, minacce e allarmi bomba a Parigi a France Insoumise per l’omicidio DeranqueLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Francia, minacce e allarmi bomba a Parigi a France Insoumise per l’omicidio Deranque pubblicato il 19 Febbraio 2026 a firma di Luana De Micco ... ilfattoquotidiano.it I TENTACOLI DELLA MAFIA SUL FOGGIA, la Cassazione respinge il ricorso di Fabio Delli Carri: restano le accuse di tentata estorsione aggravata - facebook.com facebook #Foggia Calcio, la Cassazione respinge il ricorso di Fabio Delli Carri: restano le accuse di tentata estorsione aggravata x.com