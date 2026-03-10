Ladri scatenati ad Angri | colpo a casa dell' assessore D' Aniello

Ad Angri, i ladri sono entrati nella casa dell’assessore alle politiche sociali Maria D’Aniello. Si tratta dell’ultimo episodio di furto avvenuto in città, con i malviventi che hanno portato via diversi oggetti senza essere stati fermati. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

Ladri in azione ad Angri dove, questa volta, hanno preso di mira la casa dell'assessore alle politiche sociali Maria D'Aniello. A denunciarlo è la diretta interessata su Facebook "Ieri la mia casa è stata violata. Qualcuno è entrato, ha rovistato tra le cose, ha portato via oggetti di valore. Ma.