Rapina in casa dell' ex sindaco e dell' assessore commando di 4 ladri sequestra la figlia

Una serata di tensione e paura si è verificata nella casa dell’ex sindaco di Masi Torello, Riccardo Bizzarri, e dell’assessora Angela Travagli, vittime di una rapina da parte di un commando di quattro ladri che hanno sequestrato la figlia. L’episodio ha scosso la comunità e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nella zona.

