Rapina in casa dell' ex sindaco e dell' assessore commando di 4 ladri sequestra la figlia
Una serata di tensione e paura si è verificata nella casa dell’ex sindaco di Masi Torello, Riccardo Bizzarri, e dell’assessora Angela Travagli, vittime di una rapina da parte di un commando di quattro ladri che hanno sequestrato la figlia. L’episodio ha scosso la comunità e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nella zona.
Serata di paura in casa dell’ex sindaco di Masi Torello, Riccardo Bizzarri, e dell’assessora al Comune di Ferrara, Angela Travagli. Secondo quanto testimoniato sui social dallo stesso commercialista, infatti, una banda di ladri si sarebbe introdotta in casa loro, nella prima serata di martedì 16. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Tentata rapina nella villa dell’immobiliarista Belotti: ladri messi in fuga da un vicino di casa
Leggi anche: Sesto Calende, arrestato per droga il figlio dell’assessore. Il sindaco: “È solo una vicenda personale”
Orta di Atella CE - Rapina in casa dell'ex sindaco Villano spavento per il nipote 20.11.21
Ferrara, rapina in casa della famiglia Bizzarri-Travagli con sequestro di persona - Ferrara Serata drammatica per la famiglia Bizzarri, che ha dovuto affrontare una rapina con sequestro di persona nella loro abitazione di Porotto. msn.com
Fratello e sorella legati in casa, poi costretti ad aprire la gioielleria: rapina da film a Serracapriola - Una violenta rapina è avvenuta ai danni dei titolari, fratello e sorella, dell'unica gioielleria presente a Serracapriola. msn.com
Rapina a casa della famiglia del commercialista Riccardo Bizzarri e dell'assessore di Ferrara Angela Travagli: nell'abitazione c'era la figlia, che è stata sequestrata e rinchiusa in soffitta - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.