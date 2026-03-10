La trentina Adriana Volpe torna al Grande Fratello Vip

Adriana Volpe ritorna al Grande Fratello Vip, pronto a riprendere il suo solito palinsesto. La nuova stagione del programma d’intrattenimento partirà il 17 marzo, con gli episodi trasmessi ogni martedì sera su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. La partecipazione della conduttrice è stata annunciata nelle settimane precedenti e ha attirato l’attenzione dei media.

Alla conduzione del programma ci sarà Ilary Blasi. Quando inizierà la nuova stagione e chi i concorrenti in gara Mancano pochi giorni all’inizio della nuova stagione del noto programma d’intrattenimento “Grande Fratello Vip”, che andrà in onda ogni martedì a partire dal 17 marzo in prima serata su Canale 5 e su Mediaset Infinity. Alla conduzione del reality ci sarà Ilary Blasi affiancata da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli che copriranno il ruolo di “opinioniste”. Sedici i veri protagonisti dello show: tra loro ci sarà anche la nota conduttrice trentina Adriana Volpe che questa volta tornerà alla casa del Gf in veste di concorrente, esattamente come all’edizione del 2020. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

