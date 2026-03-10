La Toletta presenta il Dizionario del veneziano recente di Marco Genovese

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Toletta edizioni presenta un'opera che "documenta" il veneziano dei nostri nonni, dei nostri genitori e quello che molti di noi parlano anche oggi. Il volume, “Dizionario del veneziano recente” di Marco Genovese, sarà presentato per la prima volta a Ca' Bottacin (Dorsoduro 3911, Venezia) mercoledì 11 marzo, alle ore 18, in collaborazione con Esu. Ne parlano con l'autore Giovanni Pelizzato, editore, e Tiziano Graziottin, direttore della Scuola di giornalismo. Ma il Dizionario è pensato soprattutto per... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

