LELO ha presentato SURFER™ 2, un nuovo plug progettato per uomini e donne. La novità si inserisce in un periodo in cui il modo di vivere l’intimità sta evolvendo, con molte coppie che scelgono di esplorare nuove forme di piacere e di superare i tabù legati alla sessualità. La proposta mira a offrire un’esperienza diversa e più aperta nel campo dei giochi erotici.

Negli ultimi anni il modo di vivere l’intimità sta cambiando profondamente. Sempre più coppie scelgono di esplorare nuove forme di piacere, superando tabù che per molto tempo hanno limitato il dialogo sulla sessualità. Tra queste esperienze c’è quella che molti definiscono il “lato B dell’amore”, un ambito dell’intimità che oggi viene affrontato con maggiore curiosità, consapevolezza e apertura. A raccontare questa evoluzione è anche un sondaggio internazionale promosso da LELO, brand leader nel settore del benessere sessuale, che ha coinvolto quasi 9.000 persone in diversi Paesi del mondo per indagare percezioni, esperienze e desideri legati a questa dimensione della vita di coppia. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - La scoperta del lato B dell’amore: LELO presenta SURFER™ 2, il nuovo plug pensato per uomini e donne

