La Russa sul referendum | Se ci sarà una bassa partecipazione non avrà una grande valenza politica

La Russa ha commentato il referendum affermando che una bassa partecipazione della popolazione potrebbe ridurne il peso politico. Secondo lui, se pochi cittadini si presenteranno alle urne, anche un risultato favorevole o contrario rischia di perdere importanza. La sua dichiarazione sottolinea che la validità politica di un esito dipende molto dal coinvolgimento degli elettori.

“Il problema della partecipazione influirà anche sull’esame del risultato: chiunque vincerà, se vincesse con una bassissima partecipazione, non potrebbe pretendere che al risultato del referendum si attribuisca una grande valenza politica”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un’intervista al Messaggero Veneto a proposito del referendum sulla riforma della magistratura, in programma il 22-23 marzo prossimi. La Russa: “Con l’affluenza sotto il 45% cambia anche la valutazione sul referendum”. “Certo – prosegue La Russa – una valenza comunque l’avrà, ma dipende anche da quanti la esprimeranno: se andrà a votare una cifra vicina al 50% degli elettori ha un senso, ma sotto il 45% l’influenza dei fattori esterni avrà la meglio su una considerazione di cosa pensano gli italiani della questione”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

