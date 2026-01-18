Italia fuori dagli Europei di pallamano 2026 | vince l’Ungheria ma l’ultimo match avrà una valenza

L’Italia di pallamano si ferma ai quarti di finale degli Europei 2026, perdendo 32-26 contro l’Ungheria. Nonostante l’impegno e la determinazione, gli azzurri non sono riusciti a qualificarsi per le fasi successive del torneo. L’ultimo match della fase a gironi avrà comunque un valore importante, offrendo l’opportunità di testare le proprie capacità e di guardare avanti con fiducia.

Ci ha provato con tutte le energie, le armi e il cuore a disposizione ma non ce l’ha fatta. L’Italia della pallamano cede 32-26 all’Ungheria nella seconda partita del Gruppo F degli Europei 2026 dovendo cedere il passo nel torneo continentale. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio, nel duello contro gli ungheresi che ha tolto agli azzurri le chance di accesso al secondo turno della rassegna. LA CRONACA. Alla Kristianstad Arena la partita si apre su ottimi ritmi. L’Italia fa capire di essere in campo per giocarsela con tutte le sue armi a disposizioni, compreso capitan Andrea Parisini che è a disposizione di Bob Hanning. 🔗 Leggi su Oasport.it

Nella seconda giornata degli Europei 2026 di pallamano, Danimarca e Ungheria hanno ottenuto vittorie all’esordio, confermando la loro forma. L’Italia, invece, ha subito una sconfitta nel primo turno del torneo. Questo turno ha aperto ufficialmente la fase a gironi, offrendo uno sguardo sulle prime dinamiche della competizione continentale.

Italia e Ungheria si affrontano oggi agli Europei di pallamano 2026. Dopo la sconfitta contro l’Islanda, gli azzurri cercano una reazione importante nel match che si svolge secondo orario e programmazione stabiliti. La partita sarà trasmessa in diretta TV e disponibile anche in streaming, offrendo ai tifosi italiani la possibilità di seguire l’incontro in tempo reale. Di seguito, il dettaglio di orario, canali e modalità di visione.

