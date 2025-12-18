Scopri i preziosi consigli di Tata Francesca nel suo nuovo libro, un percorso di riflessione e crescita. Un semplice esercizio, come ricordare un episodio della nostra infanzia, può aprire la strada a un rapporto più consapevole e sereno con i figli. L’esperienza della “Tata d’Italia” torna a guidarci verso un modo più empatico e equilibrato di educare, con un approccio che unisce dolcezza e autorevolezza.

© Ilfattoquotidiano.it - Come educare i nostri figli? I consigli nel nuovo libro di Tata Francesca: “Basta un piccolo esercizio: pensare a qualcosa della nostra infanzia che ci ha ferito”

È stata la “Tata d’Italia”, il volto rassicurante di SOS Tata, il programma che per anni ha aiutato mamme e papà a ritrovare equilibrio e autorevolezza nel rapporto con i figli. Oggi Francesca Valla – educatrice, counselor e autrice – torna con un nuovo libro, Ogni figlio è un figlio unico (Cairo Editore), dove raccoglie trent’anni di esperienza educativa per raccontare come cambiano, e come possono evolvere, le relazioni familiari. Non è un manuale di regole ma un invito a riscoprire la propria autenticità di genitori: perché ogni bambino, spiega Valla, ha un ritmo e un modo di essere che meritano di essere accolti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

