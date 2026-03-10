La Premier si lamenta di arbitri e Var in Europa | in Champions fischiano tutto noi abbiamo abolito rigorini e fuorigioco d’unghia

La Premier League ha criticato gli arbitri e l'utilizzo del Var in Europa, sostenendo che in Champions League si fischiano molte più decisioni, mentre in Inghilterra sono stati eliminati i rigori e i fuorigioco di piccola entità. Secondo un articolo di The Athletic, le 17 regole del calcio dovrebbero garantire un arbitraggio uniforme in tutte le competizioni.

“Le 17 leggi del calcio dovrebbero significare che ogni partita è arbitrata allo stesso modo, scrive The Athletic. “Le stesse infrazioni portano alle stesse punizioni, indipendentemente da dove si gioca”. Certo certo, come no. Lo sanno anche loro che non è così. E infatti The Athletic continua: “Ci sono, tuttavia, marcate differenze nel modo in cui vengono arbitrate due delle competizioni più seguite al mondo. La Champions League torna stasera per la fase degli ottavi e, ancora una volta, non sarà proprio come la Premier League, con interventi più frequenti e più rigori”. Insomma, dalla Premier si lamentano della non uniformità di giudizio. Un po’ come la Serie A che si lamenta che poi le nostre squadre quando vanno in Europa vengono arbitrate diversamente dal metro che usiamo in Italia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

