Tra brindisi che si moltiplicano, cene aziendali, pranzi in famiglia e bicchieri che “tanto è Natale”, l’alcol diventa uno degli ospiti più assidui delle feste. Spesso sottovalutato, perché non si mastica e non si pesa nel piatto, l’alcol porta però con sé un conto calorico tutt’altro che simbolico: 7 chilocalorie per grammo, più dei carboidrati e quasi quanto i grassi. Ma non è solo una questione di calorie “vuote”. Quando l’organismo deve smaltire l’alcol, mette in pausa la combustione dei grassi, favorendo l’accumulo proprio nel periodo dell’anno in cui si mangia di più e ci si muove di meno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’alcol fa ingrassare? Sì, e più di quanto immaginiamo: ecco cosa succede davvero al corpo tra Natale e Capodanno e perché smette di bruciare grassi. I consigli del nutrizionista

Leggi anche: La nutrizionista risponde. Perché a Natale “sentiamo” di più il corpo?

Leggi anche: Allenarsi a quest’ora del giorno fa bruciare molti più grassi ma pochissimi lo sanno

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

GESTIRE L’ALCOL SENZA APPESANTIRSI Bere durante le feste è normale, ma con consapevolezza L’alcol contiene più calorie dello zucchero e può rallentare la digestione e aumentare la ritenzione idrica. Come ridurre gli effetti dell’alcol senza rinunci - facebook.com facebook