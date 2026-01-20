Flavio Ubirti e Nicole Belloni si sono lasciati vedere insieme sui social, dopo la loro partecipazione a Uomini e Donne. Ubirti ha commentato di aver trovato una donna matura, confermando la sua scelta nella trasmissione. La prima foto pubblica sui social raffigura i due insieme, segnando un passo importante nel loro percorso. Questa novità ha attirato l’attenzione dei fan e degli spettatori che seguono le vicende del programma.

Flavio Ubirti ha scelto Nicole Belloni nella puntata di Uomini e Donne oggi, martedì 20 gennaio. Dopo il discorso alla corteggiatrice, ha lasciato lo studio insieme a lei: pochi minuti fa è stata resa pubblica la loro prima foto social.🔗 Leggi su Fanpage.it

Uomini e Donne, Nicole Belloni e Flavio Ubirti: gesto social di lei dopo la sceltaNicole Belloni e Flavio Ubirti, protagonisti di Uomini e Donne, sono al centro dell’attenzione anche prima della messa in onda della loro scelta.

Chi è Nicole Belloni, la scelta di Flavio Ubirti a Uomini e DonneNicole Belloni è una delle corteggiatrici di Flavio Ubirti a Uomini e Donne.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Uomini e Donne, Flavio Ubirti non sceglie Martina e il web non ci sta: L’amore vero è quello scomodo; Uomini e Donne, Flavio Ubirti a Martina Cardamone: Quando ti guardo mi sciolgo, ma insieme ci facciamo del male; Uomini e Donne: le parole di Flavio Ubirti e delle corteggiatrici Nicole Belloni e Martina Cardamone prima della scelta; Uomini e Donne, Flavio Ubirti oggi sceglie tra Nicole e Martina: Non so cosa aspettarmi.

Flavio Ubirti lascia Uomini e Donne con Nicole Belloni: Ho trovato una donna matura, la prima foto sui social - Flavio Ubirti ha scelto Nicole Belloni nella puntata di Uomini e Donne oggi, martedì 20 gennaio. Dopo il discorso alla corteggiatrice, ha lasciato lo studio insieme a lei: pochi minuti fa è stata resa ... fanpage.it

Flavio Ubirti e Nicole Belloni si sono lasciati o stanno ancora insieme dopo Uomini e Donne/ La segnalazione - Cos'è successo tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni dopo la scelta a Uomini e Donne? La segnalazione svela la verità. ilsussidiario.net

un amore che sboccia sulla neve: Flavio sceglie Nicole a uomini e donne Dopo un percorso intenso e tanti momenti condivisi, Flavio Ubirti e Nicole Belloni sono finalmente una coppia ufficiale. La scelta del tronista è stata svelata nella puntata di Uomini e - facebook.com facebook

L'attesa è finalmente finita! Flavio #Ubirti sta per concludere il suo percorso sul trono #uominiedonne. Con chi, tra Nicole #Belloni e Martina #Cardamone, il tronista deciderà di concludere il suo percorso nel dating show di #MariaDeFilippi x.com