Roma dal silenzio di un ex binario nasce una delle passeggiate più romantiche della Capitale e in pochi la conoscono

Nel cuore di Roma, una vecchia linea ferroviaria dismessa ha dato origine alla Passeggiata del Gelsomino, un percorso tranquillo e suggestivo poco conosciuto anche dai residenti. Questa passeggiata rappresenta un’occasione per scoprire un angolo di città nascosto, ideale per una passeggiata serena e romantica lontano dal traffico e dalla frenesia quotidiana. Un luogo che unisce storia e tranquillità, perfetto per chi desidera esplorare un lato inedito della Capitale.

Tra le mille strade di Roma ce n'è una poco conosciuta anche dai romani: è la Passeggiata del Gelsomino, un percorso suggestivo e romantico nato da un ex binario ferroviario dismesso. Un luogo silenzioso e panoramico, lontano dalle vie più affollate, che regala una vista unica sulla Cupola di San Pietro e scorci insoliti della città eterna. La passeggiata affonda le sue radici nel 1929, quando la ferrovia collegava lo Stato Pontificio al Regno d'Italia. La trasformazione in percorso pedonale è avvenuta durante il Giubileo del 2000, con la rimozione di uno dei binari. Il nome deriva dai gelsomini che costeggiano il percorso, soprattutto in estate, e dalla storica Valle del Gelsomino, che un tempo collegava il Vaticano al Gianicolo.

