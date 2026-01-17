Auto e cani in fila per la benedizione a Sant’Agostino | un video che mette di buon umore

Sabato 17 gennaio 2026, via Brambilla e piazza Amendola hanno ospitato un evento particolare: una fila di auto e cani al guinzaglio si sono riuniti per la benedizione a Sant’Agostino. Un momento di comunità che ha coinvolto residenti e proprietari di animali, creando un’atmosfera di rispetto e condivisione. Di seguito, un video che cattura questa scena semplice e significativa.

Una lunga teoria di auto, ma soprattutto di cani al guinzaglio, ha animato la zona di via Brambilla e piazza Amendola nella giornata di sabato 17 gennaio 2026. Dalle 7.30 del mattino fino alle 19.30, il parroco della Chiesa di Sant'Agostino ha benedetto veicoli e animali, rispettando una tradizione molto sentita che ha richiamato numerosi fedeli. Il flusso continuo di persone ha inevitabilmente rallentato il traffico nell'area, con code a passo d'uomo per gran parte della giornata. A prevalere, accanto alle automobili, sono stati i cani di ogni taglia, portati dai proprietari per ricevere la benedizione nel giorno dedicato al loro protettore.

