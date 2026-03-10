Il tecnico Spalletti ha presentato un piano specifico per aiutare la Juventus a ottenere la qualificazione in Champions League. La strategia include modifiche alla rosa, allenamenti mirati e alcune variazioni tattiche. La società sta seguendo con attenzione queste indicazioni, mentre il team si prepara ad affrontare gli impegni cruciali della stagione. La strada verso la qualificazione dipende anche dai risultati delle prossime partite.

Il piano di mister Spalletti per portare la Juventus alla qualificazione in Champions League: vediamo insieme di che cosa si tratta. La Juve adotta una strategia inedita per affrontare il finale di stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti ha concesso due giorni di stop totale al gruppo. CONTINASSA JUVE LIVE Non si tratta di semplice vacanza, ma dei cosiddetti “allenamenti invisibili”: 48 ore senza campo per favorire il recupero delle energie mentali e fisiche. I calciatori resteranno a casa seguendo programmi personalizzati, un metodo che l’allenatore ritiene fondamentale nella delicata corsa Champions. La squadra tornerà a lavorare alla Continassa solo dopo questa pausa programmata per preparare la trasferta contro l’Udinese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, il piano di Spalletti per raggiungere la qualificazione in Champions League: ecco di cosa si tratta

Articoli correlati

Juventus, con il Galatasaray raggiunto un primato negativo in Champions League. Di cosa si trattaCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...

Crisi Juventus, senza qualificazione in Champions League addio a SpallettiContinua il momento difficile della Juventus dopo la sconfitta contro il Como con i bianconeri che potrebbero dire addio a Spalletti in caso di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Champions League

Temi più discussi: Juventus, l'assalto ai big sul mercato dipende dalla Champions League: da Tonali a Senesi. I 4 nomi sulla lista e il piano del club; Vlahovic rientra, ma che fine farà David? Il piano di Spalletti per l'attacco; Juve, obiettivo Kayode: il piano per il ritorno del talento del Brentford; Calciomercato, Tonali conteso: il Real Madrid sfida la Juventus.

Juventus, il piano di Vlahovi?: rientro vicino e obiettivo 7 gol per la corsa ChampionsJuventus, il piano di Vlahovi?: rientro vicino e obiettivo 7 gol per la corsa Champions La Juventus si prepara al momento decisivo della stagione e guarda al ritorno di Dušan ... tuttojuve.com

Champions a tutti i costi: calendario, condizione psico-fisica e uomo chiave di Como, Roma e JuveLa volata finale per il quarto posto è tanto ambita quanto ricca di insidie: quanto vale per le tre più accreditate contendenti. E occhio all'outsider Atalanta ... tuttosport.com

Champions League, il calendario e gli orari delle partite degli ottavi #SkySport #UCL #SkyUCL x.com

L'Atalanta sfida il Bayern Monaco negli ottavi di Champions League. Scopri la tattica di Palladino per fermare Harry Kane e le ultime dal campo #SportMediaset - facebook.com facebook