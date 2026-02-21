Crisi Juventus senza qualificazione in Champions League addio a Spalletti

La Juventus rischia di perdere Spalletti dopo la sconfitta contro il Como, che ha compromesso le chance di qualificarsi in Champions League. La causa principale è la serie di risultati negativi che ha portato la squadra in una posizione difficile in classifica. I tifosi temono che, senza un risultato positivo nelle prossime partite, il rapporto tra società e allenatore possa interrompersi. La situazione si fa sempre più critica per i bianconeri, che cercano una svolta immediata.

Continua il momento difficile della Juventus dopo la sconfitta contro il Como con i bianconeri che potrebbero dire addio a Spalletti in caso di mancata qualificazione alla Champions League. Gli ultimi risultati della squadra bianconera preoccupano l'ambiente bianconero che vede a serio rischio la conquista di un posto tra le prime quattro. La Juventus potrebbe separarsi da Spalletti (Ansa Foto) – calciomercato.it Tra campionato e coppe la Juventus ha collezionato un pareggio (contro la Lazio) e quattro sconfitte che rischiano di pregiudicare la stagione degli uomini di Spalletti. Fuori dalla Coppa Italia, a forte rischio in Champions League e in ritardo nella corsa ad un posto tra le prime quattro del campionato, la Juventus deve cercare di risalire la china per provare a raggiungere almeno l'obiettivo di disputare la prossima Champions League.