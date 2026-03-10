JustWatch ha svelato i film e le serie TV di maggior successo in Italia ad inizio Marzo 2026

All'inizio di marzo 2026, JustWatch ha pubblicato la classifica dei film e delle serie TV più popolari in Italia. La piattaforma, riconosciuta come la più grande guida al mondo per contenuti in streaming, ha raccolto i dati sulle visualizzazioni e le preferenze degli utenti nel paese. I risultati evidenziano quali titoli siano stati più seguiti nel mercato italiano in quel periodo.

JustWatch, la più grande guida al mondo di contenuti in streaming in grado di aggregare in un unico posto film, serie TV ed eventi sportivi da centinaia di piattaforme di streaming in tutto il mondo, ha condiviso l’ultima classifica inerente a top film e serie TV più gettonate in Italia nell’ultima settimana. Per i film, al vertice della classifica troviamo I peccatori, che riconquista la prima posizione recuperando tre posti. La storia segue Elijah ed Elias, due gemelli dalle vite tormentate che decidono di tornare nella loro città natale nel tentativo di lasciarsi il passato alle spalle e costruire un futuro migliore. Il ritorno a casa, però, si trasforma presto in qualcosa di inquietante: invece di trovare pace, i due scoprono che un male oscuro li sta aspettando. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - JustWatch ha svelato i film e le serie TV di maggior successo in Italia ad inizio Marzo 2026 Articoli correlati JustWatch svela i film e le serie TV di maggior successo nello streaming in Italia a Febbraio 2026JustWatch, la più grande guida al mondo di contenuti in streaming in grado di aggregare in un unico posto film, serie TV ed eventi sportivi da... Film e serie TV di maggior successo in Italia a fine Gennaio 2026JustWatch, la più grande guida al mondo di contenuti in streaming in grado di aggregare in un unico posto film, serie TV ed eventi sportivi da...