JustWatch, la principale piattaforma che raccoglie dati sugli streaming, ha pubblicato i dati sui film e le serie TV più popolari in Italia nel mese di febbraio 2026. La classifica si basa sui contenuti più cercati e visualizzati dagli utenti sulla piattaforma nel periodo analizzato. I risultati evidenziano le tendenze di visione e i titoli più richiesti dai fruitori dei servizi di streaming nel paese.

JustWatch, la più grande guida al mondo di contenuti in streaming in grado di aggregare in un unico posto film, serie TV ed eventi sportivi da centinaia di piattaforme di streaming in tutto il mondo, ha condiviso l’ultima classifica inerente a top film e serie TV più gettonate nello streaming in Italia nel mese di febbraio 2026. Per i film più popolari a febbraio 2026 a dominare il ranking dello streaming in Italia è I Peccatori, seguito da Una battaglia dopo l’altra e da La vita va così, che debutta sul podio conquistando subito il pubblico. Per le serie TV a febbraio 2026 la classifica delle serie TV più seguite in Italia registra un nuovo cambio al vertice: A Knight of the Seven Kingdoms vola in prima posizione, superando The Pitt, mentre Fallout completa il podio. 🔗 Leggi su Game-experience.it

JustWatch svela i film e le serie TV di maggior successo nello streaming in Italia a Febbraio 2026

